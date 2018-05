Kotimaa

Teen itse paremman Sauli Niinistön muotokuvan! Osallistu kilpailuun

tasavallan presidentin muotokuva paljastettiin perjantaina 4. toukokuuta, oli kiinnostus suurta. Samoin kommentoinnin määrä. Äkkiä tuntui siltä, ettei muotokuvaan voinut suhtautua olankohautuksella. Ilta-Sanomien juttukommenteissa virisi kiivas keskustelu, jonka kommenteista muutama esimerkki alla.– Loistavaa symboliikkaa ja näköisyyttä tästä ajasta menneisyyttä unohtamatta. Kerrankin ”ei aina niin kuin ennenkin” -toteutus menneitä ”hyviä aikoja” haikaillen., nimimerkki Arrrttu kirjoitti.– Miksi ei voi tehdä ihan vaan sellaista muotokuvaa, joka presidentistä kuuluu tehdä? Miksi tätä taiteellista kikkailua? Nyt näyttää joltain Warholin jutulta, pohti nimimerkki Timppa.– Tekniikka kertoo paljon Niinistön valinnasta, ja kuvaa presidenttiä hyvin. Moderni, ei kaavoihin kangistunut, useamman taiteilijan tulos eli yhdessä tekemistä, tehdään yhdessä hyvää ja moni ansaitsee siten kiitoksen, nimimerkki Wau kirjoitti.– Taide on taidetta, mutta nyt tuntuu, että tv-antenni on käännetty väärään suuntaan. Olisin toivonut presidentti Niinistön muotokuvasta näköisensä teoksen. On kysymyksessä arvovaltainen maamme päämies, Rakel pamautti.– Onnistunut teos, josta käy ilmi, että maailma on muuttunut sadassa vuodessa noista pönötyskuvista. Onhan presidentti Niinistöstä virallinen valokuvakin olemassa niille, joita ei tämä miellytä, oli mieltä nimimerkki Mina tykkään tästä.– Maailmalta tuotu trendikäs toteutustapa, mutta onko kokonaisuus Niinistön tyyliä, mielestäni ei. Muotokuvan pitäisi henkiä persoonaa, ei pyrkiä näyttämään joltain muulta. Niinistöhän ei ole levoton, eikä silmiinpistävän värikäskään, kirjoitti nimimerkki Persoona esiin.muotokuvan sitten olisi pitänyt olla, jos tämä nyt paljastettu ei ole hyvä? Ilta-Sanomat haluaa ottaa tästä selvää ja julistaa kaikille kansalaisille avoimen Teen itse paremman Sauli Niinistön muotokuvan -kilpailun.Tyyli on vapaa. Voit maalata, piirtää, värittää, veistää, muovailla tai vaikka hitsata Sauli Niinistön muotokuvan. Se voi olla vaikka ryijy, ristipisto tai videoinstallaatio, kunhan se on mielestäsi riittävästi Sauli Niinistön näköinen ja ennen kaikkea edustava.Löytyykö Suomesta Sauli Niinistöä muistuttava järvi tai lampi? Jos onnistut kuvaamaan sellaisen, sekin voi olla hyvä muotokuva. Nyt vaan ideoimaan! Taiteessa ei ole vääriä tapoja!Lähetä kilpailutyösi tai kuva siitä sähköpostilla osoitteeseen: simo.holopainen@iltasanomat.fi. Kilpailuaikaa on reilusti, että ehditte suunnitella ja toteuttaa rauhassa (esimerkiksi olohuoneen kattoon maalattava muotokuvafresko voi viedä yllättävän kauan aikaa).Parhaat työt saavat runsaasti mainetta, kunniaa ja palstatilaa.