IC-juna törmäsi Turussa autoon, yksi kuoli

sattui maanantaina vakava tasoristeysturma, joka vaati yhden ihmisen hengen.Hän oli henkilöautossa yksin.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 7.34.– Auto on jäänyt junan alle puomitetussa tasoristeyksessä Lausteen ja Varissuon välissä, kerrotaan Varsinais-Suomen poliisista.IS:n saaman yleisöhavainnon mukaan Turusta Helsinkiin lähtenyt juna törmäsi autoon.Ratahallintokeskuksen mukaan kyseessä on IC946.– Auto oli lentänyt radan sivuun. Juna ei ollut saanut vaurioita. Se kykenee varmasti jatkamaan matkaa, kun saa luvan, ratahallintokeskuksesta kerrotaan.IC946 seisoo onnettomuuspaikalla, ja junaliikenne on poikki ja rata suljettu.– Paikka on Launeentien tasoristeys Turun ja Piikkiön välissä, ratahallintokeskuksesta kerrotaan.VR:n mukaan vastaantuleva juna IC943 seisoo Salossa ja odottaa tilanteen kehittymistä.Turmajuna oli juuri lähtenyt Kupittaan asemalta kohti Helsinkiä kello 7.30, kun se törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon.– Se oli osunut osaan autoa, joka oli lentänyt sivuun, VR:ltä kerrotaan.– Olemme lähettäneet uuden kuljettajan paikalle.henkilö kertoo sukulaisensa olleen bussissa, joka ajoi junan alle jääneen henkilöauton perässä.Sukulaisen mukaan henkilöauton oli ehtinyt juuri keskelle rataa, kun juna osui siihen, ja auto hajosi kahteen osaan.– Se oli tulossa Varissuolta Lausteelle päin eli juna tuli oikealta.Henkilön mukaan näkyvyys tasoristeyksessä on heikompi Turkuun päin kuin Helsinkiin päin.Päivitys kello 8.20: Uutista täydennetty VR:n tiedoilla. Päivitys kello 8.30: paikallisen henkilön tietoja. Päivitys kello 9: poliisin tiedote kuolonuhrista.