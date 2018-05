Kotimaa

Alkon monopolin purkuehdotus jakaa mielipiteet: Kauppa innostuu, Keskusta toppuuttelee, THL pitää riskinä





Kysymys kiinnostaa selvästi suomalaisia. Siksi on tehtävä hyvin kattava selvitys siitä, millä vaiheistuksella ja missä aikataulussa monopolista luopuminen voisi edetä.

Kaupan liitto innostuu





Keskustalle vaikea pala





THL huolissaan haittojen kasvusta

En pidä ehdotusta ollenkaan hyvänä. Nuorten alkoholin kulutus on ollut laskusuunnassa. Monopolin purkaminen voisi johtaa kulutuksen ja haittojen kasvuun.

Tulossa uusi ”viinakapina” eduskunnassa?