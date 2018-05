Kotimaa

Lotossa jaettiin 186 000 voittoa – mutta ei yhtään täysosumaa

Lottoarvonnassa kierroksella 18/2018 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla yhdellä 7 oikein -tuloksella voittaa kahdeksan miljoonaa euroa, kertoo Veikkaus.Arvonnassa löytyi lauantaina kaksi 6+1-tulosta. Molempien voitto-osuus on noin 206 400 euroa. Toinen voittajista on nettipelaaja Akaalta, toinen oli puolestaan jättänyt pelinsä Lapuan K-supermarketiin, Veikkaus kertoo.Ensimmäinen saa rahansa suoraan tililleen. Jälkimmäinen ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hän saa lunastaa rahansa Veikkauksen pääkonttorista.Kaiken kaikkiaan voittoja jaettiin yli 186 000 kappaletta.Loton kierroksen 18/2018 oikea rivi on 7, 9, 12, 19, 25, 32 ja 33. Lisänumero on 24 ja plusnumero 5.Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 9 2 0 0 5 6. Jokerista ei löytynyt täysosumia, mutta kaksi onnekasta ylsi kuitenkin 6 oikein -tulokseen. Niillä kuittaa 20 000 euroa. Voittajat ovat Kotkasta ja Pieksämäeltä.Lomatonnin voittorivi on Lontoo 65.