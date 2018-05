Hennalan joukkomurhasta repesi poikkeuksellinen kiista – väitöstutkija: ”Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa”

Kotimaa

Hennalan joukkomurhasta repesi poikkeuksellinen kiista – väitöstutkija: ”Se koira älähtää, johon kalikka kalah





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liukkonen tuntuu käyttävän muistitietoaineistoa monessa kohtaa tarkoitushakuisesti ja lukevan niistä sen, mikä tukee hänen ennakkokäsityksiään.

Oikeutta naisille ja tytöille

Meillä on murtumassa koulukunta, joka yrittää suojella puhtoisten voittajien sankaritarinaa





"Eri näkökulmat ja versiot sallittava"

Työ ei ole tieteellisesti korkeatasoinen, mutta se on erittäin hyvä tietokirja.