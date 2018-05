Kotimaa

USA:n Suomen-lähetystö julkaisi kansalaisilleen varoituksen mahdollisesta terrorin uhasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö on julkaissut tiedotteen, jossa varoitetaan Yhdysvaltain kansalaisia terrorismista. Lähetystyö julkaisi tiedotteen perjantaina.Tiedotteessa sanotaan Yhdysvaltain hallinnon olevan edelleen huolissaan siitä, että terroristit pyrkivät ottamaan kohteikseen Yhdysvaltain kansalaisia.– Terroristit voivat käyttää erilaisia taktiikoita, kuten väkivaltaisia hyökkäyksiä ja sieppauksia. Aiemmin he ovat käyttäneet veitsiä, aseita ja ajoneuvoja, tiedotteessa sanotaan.Yhdysvaltain kansalaisia kehotetaan muun muassa olemaan tarkkaavaisia julkisilla paikoilla mukaan lukien esimerkiksi koulut, sairaalat ja turistikohteet. Lähetystö kehottaa Yhdysvaltain kansalaisia myös muun muassa pitämään matalaa profiilia.Vastaava varoitus on annettu myös Yhdysvaltain Ruotsin-lähetystön sivulla.Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat. Asiaa lehdelle kommentoineen suojelupoliisin (supon) mukaan kyseessä on yleinen varoitus, jollaisia lähetystöt julkaisevat.– Suomi mainitaan, mutta ei puhuta nimenomaan Suomesta, supon viestinnästä sanottiin.