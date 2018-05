Kotimaa

Mitä mieltä suomalaiset olivat presidentti Niinistön muotokuvasta? Katso video!

IS kävi kysymässä kansalaisilta mitä mieltä he olivat tasavallan presidentin Sauli Niinistön uudesta muotokuvasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy