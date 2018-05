Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Oppimaan valitut

En mennyt. Sinnekin olisi ollut edessä valintakokeet.

En päässyt siihen kouluun, mihin pyrin ensisijaisesti, vaan kauempana sijaitsevaan. Koulukaverit vaihtuivat, kävelty matka kotoa piteni bussikyydiksi. Maailma muuttui.Laskujeni mukaan olen pyrkinyt yhdeksän kertaa eri oppilaitoksiin. Kolmeen pääsin. Yksikään pääsykoekokemus ei ollut turha. Kokeet kasvattivat ja avarsivat. Tältä jälkeen päin tuntuu. Huomasin, ettei esimerkiksi graafinen ala ollutkaan minun juttuni. Tietoni ja taitoni eivät yksinkertaisesti riittäneet sinne.Harva nuori on päämäärätietoinen ja tietää heti tarkkaan, mihin haluaa koulun jälkeen opiskelemaan. Onko haave oma vai vanhempien? Tie unelma-ammattiin saattaa olla pitkä ja mutkikas.Pyrin teatterikouluun dramaturgiksi. Ala kiinnosti. Olin jo opiskellut kirjallisuutta pidemmälle Tampereella. Minulla ei ollut mitään ennakkokäsitystä teatterialan kokeista. Kaikki siellä tuli yllätyksenä. Esikarsinnat läpäisin helposti, mutta ryhmätehtävät olivat hankalia. Valintaraati tuijotti ja odotti, kun ryhmäni oli jähmettynyt patsaaksi, vaikka olisi pitänyt käydä vilkasta ajatustenvaihtoa Romeosta ja Juliasta. Kaikista tehtävistä en ymmärtänyt, mitä niissä piti tehdä. Kirjoitustehtävät sujuivat hyvin. En selvinnyt monivaiheisissa karsinnoissa puoliväliä pidemmälle.Kokeiden jälkeen annettiin mahdollisuus kysyä palautetta valitsijoilta. Soitin Ritva Holmbergille ja hän kertoi, miten kokeeni olivat menneet. Hän kannusti ja tuntui uskovan minuun, enemmän kuin itse uskoin. Hän kehotti menemään seuraavaksi vuodeksi Ylioppilasteatteriin ja tervetulleeksi uudestaan pyrkimään. En mennyt. Sinnekin olisi ollut edessä valintakokeet.Tämän kevään korkeakoulujen yhteishakuun osallistuu 153 000 nuorta. Pieni joukko heistä saa suoraan opiskelupaikan hyvillä kouluarvosanoilla. Useimmat valmistautuvat erilaisiin pääsykokeisiin. Osa istuu valintakoekursseilla, osa pänttää itsekseen. Harvat saavat paikan ensimmäisellä yrittämällä. Vain joka kolmas hakijoista tulee valituksi korkeakouluihin tänä vuonna.Haaveduuni jää saamatta ilman soveliasta tutkintoa. Opiskelemalla pätevöidytään. Jos opiskelupaikka ei irtoa heti, ei kannata luovuttaa. Monella se jää pienestä kiinni. Ei saa antaa periksi, on lupa yrittää uudestaan. Sitkeys palkitaan. Teatterikouluun päästäkseen moni tunnettu näyttelijä on pyrkinyt useita kertoja, ennen kuin opiskelupaikka on hellinnyt. Kun palo on tarpeeksi suuri, jaksaa motivoitua keväästä toiseen.Opiskelupaikka tarkoittaa usein muuttoa kotipaikkakunnalta. Nuoren itsenäistyminen alkaa. Enää ei eletä äidin jääkaapin varjossa. Pitää ottaa vastuu omasta elämästä ja ponnistella oman tulevaisuutensa eteen. Itse muutin aikanaan opiskelun vuoksi vuosiksi Tampereelle. Rakastan sitä kaupunkia yhä.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.