Jyrki Lehtolan kolumni: Muhun sattuu, oo hiljaa

Nyt tuohtuivat ne miehet, joiden kämmeniin on tussilla kirjoitettu ajatus ”Nyt on poliittinen korrektius mennyt liian pitkälle!”.

Hirveästi ei kysellyt miesten halujen perään, mikä on ymmärrettävää, koska miehen halut ovat sellaiset, että mitä vähemmän niistä tietää, sen parempi yleiselle käsitykselle ihmiskunnasta.Mitä mies haluaa? Se haluaa katsella telkkarista lastenohjelmia. Jos lastenohjelmia ei tule, mies hajoaa palasiksi sohvalleen juustonaksu kurkkuun juuttuneena.Yle Areenasta siirrettiin Yle Elävään arkistoon lastenohjelma Herra Heinämäki ja väärin ajateltu alkuperäiskansan edustaja, ja sen jälkeen kaikki loukkaantuivat.Kaikki alkoi yksinäisistä ihmisistä tuijottamassa Twitteriä elämänsisältöä odottaen. Viimein saamelaisnuorten puheenjohtaja jakoi Twitterissä Heinämäki-hahmo intiaanipäällikkö Punanatan kuvan, muistutti, mikä vuosi on (2018) ja kysyi ”Mitä jos lopetettaisiin tällaisen kuvaston jakaminen Pikku kakkosessa?”.Sen jälkeen keskustelu muuttui sellaiseksi niin kuin se nykyään muuttuu: kasvavaksi joukoksi aikuisia muistuttamassa toisiaan yhä tuohtuneempina, mikä vuosi on (2018).Keskustelun alkaessa Ylessä päätettiin osoittaa, mitä selkäranka tarkoittaa. Ohjelma siirrettiin Yle Areenasta Yle Elävään arkistoon ja toivottiin, että tämä olisi juuri sellainen moraalisesti vahva ele, jolla ei olisi merkitystä kenellekään.Nyt tuohtuivat ne miehet, joiden kämmeniin on tussilla kirjoitettu ajatus ”Nyt on poliittinen korrektius mennyt liian pitkälle!”. Sitä ne hokivat, kunnes meille kaikille tarjoutui mahdollisuus siihen kauneimpaan: allekirjoittaa adressi ja vaatia takaisin lastenohjelmaa uudelta alustalta vanhalle.koska osa katsojista koki perinteiseen alkuperäiskansan asuun puetun, stereotyyppisen hahmon loukkaavaksi”, perusteltiin Ylessä yhdentekevää alustasiirtoa.Koska niin monet aikuiset tietävät, mikä vuosi on (2018), on oikein pohtia ja päivittää vanhentuneita kuvastoja. Ongelmallisempaa on, jos se samalla muuttuu historian kieltämiseksi ja toisten ihmisten loukattu tunne kasvaa sananvapautta korkeammaksi arvoksi.USA:n korkeimman oikeuden tuomari Oliver Wendell Holmes Jr. määritteli aikoinaan sananvapauden vapaudeksi ilmaista ajatuksia, joita yleisesti vihataan. Nyt sananvapaus on muuttunut puheesta lyönniksi kasvoille; enää keskiössä ei ole ajatus, jota vastaan argumentoida, on vain kipu omissa kasvoissa, ja tuo minun kipuni on se ykkösargumentti, miksi et saa sanoa, mitä haluat ja se toinen on, mikä vuosi on (2018).Parasta on, jos kaikessa tässä voi pitää lasta kilpenään. Ja se lapsi on nyt katsonut tuntikausia Salattujen elämien pehmopornoa, kun sen vanhemmat viettivät viikonlopun tviittaamalla kivuistaan.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.