Kotimaa

Kärsitkö sinäkin ahmintahäiriöstä? Tunnista kavalat oireet

Ahmintahäiriössä hallinnan tunteen menettäminen on tärkeä varoitusmerkki.

Tässä yhteiskunnassa oman kehon kurittamisella saa arvostusta.

Moni pelkää tulevansa tuomituksi