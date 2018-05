Laura Kiiliäinen, 37, ahmi ruokaa, lihoi ja laihdutti 100 kiloa – yksi muutos elämäntavoissa sai hänet lopulta toipumaan

Kotimaa

Laura Kiiliäinen, 37, ahmi ruokaa, lihoi ja laihdutti 100 kiloa – yksi muutos elämäntavoissa sai hänet lopulta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleensä ahminta on ollut minulle stressinpurkamista ja keino tunteiden käsittelyyn.





Mullistava oivallus: laihduttaminen pitää lopettaa

Tuona aikana ymmärsin, että minun pitää luopua laihduttamisesta. Se oli mullistava ajatus, sillä yhteiskunnan viesti on, että pitää laihduttaa, jotta kelpaa.





Itse ajattelen, että paino nousee jos nousee tai laskee jos laskee. Keskityn tekemään valintoja, jotka ovat minulle hyväksi. Esimerkiksi syön, jotta jaksan liikkua hyvin.