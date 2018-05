Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu – sunnuntaina hätyytellään 20 asteen rajaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aamulla vettä sataa Kaakkois-Suomessa sekä maan keskiosasta Oulun korkeudelle ulottuvalla alueella. Päivällä sateet painottuvat maan pohjoisosaan, Lapissa sade tulee monin paikoin lumena.Etelässä sää muuttuu päivällä aurinkoisemmaksi.Kaakkoistuuli on aamulla navakkaa, päivän kuluessa tuuli heikkenee ja kääntyy länteen.Päivälämpötila on etelässä 10 – 15 astetta, maan keskiosassa 5 – 10 astetta ja pohjoisosassa 1 - 5 astetta.Lauantaina korkeapaine vahvistuu. Sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista, selkeintä sää on rannikkoalueilla. Itärajalla pilvisyys on runsaampaa.Päivälämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin, itärajalla sekä Lapissa jäädään lähelle 10 astetta.Sunnuntaina sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa aurinkoisena ja poutaisena. Maan pohjoisosassa pilvisyys runsastuu ja päivän kuluessa tulee jokunen sadekuuro. Lounaistuuli hieman voimistuu koko maassa.Päivälämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 15 - 20 asteen, Lapissakin 10 - 15 asteen välille.