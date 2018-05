Kotimaa

Ajokeli on tänään huono maan pohjoisosissa

Ajokeli on tänään huono maan pohjoisosissa

4.5. 5:54

Sateet tulevat Kainuun pohjoispuolella suurelta osin lumena.

Ajokeli on tänään huono lumi- tai räntäsateen takia Kainuussa sekä monin paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan keski- ja itäosassa oleva sadealue liikkuu pohjoiseen. Sateet tulevat Kainuun pohjoispuolella suurelta osin lumena.



Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan ajokeli muuttuu huonoksi aamusta alkaen Kainuussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Simossa, Ranualla, Posiolla, Kemissä, Keminmaalla, Torniossa ja Ylitorniossa, Tervolassa, Pellossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sallassa, Kolarissa, Muoniossa, Kittilässä, Sodankylässä, Pelkosenniemellä ja Savukoskella.



Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on puolestaan voimassa tulvavaroitus, ja useilla merialuilla on voimassa tuulivaroitus.