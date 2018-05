Kotimaa

He voittavat, jos koulujen kesälomia uudistetaan – ”Haluaisin opettajien ja oppilaiden äänen kuuluvan”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulujen kesälomien myöhentämisestä hyötyisivät varsinkin vahvat kesämatkailupaikkakunnat, kuten Hanko, Naantali ja Savonlinna, arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä selvityksessä. Tällä hetkellä esimerkiksi Itä-Suomessa kotimainen kysyntä keskittyy lähes täysin heinäkuuhun. Eniten siirrosta hyötyisivät ravitsemuspalvelut, joiden matkailutulo kasvaisi 3,2 prosenttia vuositasolla. Uusia työpaikkoja syntyisi eniten majoituspalveluihin, joissa niiden määrä kasvaisi 2,1 prosenttia. Huvipuistojen kaltaiset lapsiperheiden suosimat päiväkohteet voisivat pysyä nykyistä helpommin auki elokuun loppuun. Kotimaanmatkailu lisääntyisi: ulkomailla matkaileminen on elokuussa kalliimpaa kuin kesäkuussa, jolloin monissa maissa kesälomat eivät ole vielä alkaneet.

Paljon liikkuvia osia





Haluaisin opettajien ja oppilaiden äänen kuuluvan vahvemmin tässä keskustelussa.