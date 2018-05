Vankeja tutkittaessa nousi esiin piirre, joka voi ohjata takaisin rikoksen polulle: ”Ei edes peruskoulussa pärjäisi”

Kotimaa

Vankeja tutkittaessa nousi esiin piirre, joka voi ohjata takaisin rikoksen polulle: ”Ei edes peruskoulussa pär

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen

Vangit ovat hyvin moniongelmaisia. He kärsivät psykiatrisista häiriöistä ja päihderiippuvuudesta.

Kyllä tutkimustilanteessa joskus ärräpäät lenteli, kun vanki huomasi, että nyt menee testi aivan pieleen.

Vaikeudet

Kaikki vangit eivät hyödy nykyisistä vankiloiden kuntoutusohjelmista, koska heillä on niin paljon puutteita perustaidoissa.