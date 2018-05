Kotimaa

Pienikokoinen mies tunnusti vapunpäivän ryöstelyt: vei olutta ja raaputusarpoja pesäpallomailalla uhaten

Pienikokoinen mies ryösti joukon yrityksiä Euralla vapunpäivänä. Ryöstetyiksi tulivat Kiukaisten K-market, Harjavallan R-kioski ja Euran R-kioski.Tekijä on jäänyt kiinni ja tunnustanut tekonsa poliisin kuulusteluissa. Hän on vuonna 1997 syntynyt paikallinen mies.Marketista mies vei olutta. Myyjän kysellessä maksun perään näytti tälle pesäpallomailaa tai muuta astaloa. Euralaiskioskilla hän uhkasi lyödä myyjää sorkkaraudalla, jollei saa rahaa. Harjavaltalaisella kioskilla mies sai haltuunsa raaputusarpoja, tälläkin kertaa pesäpallomailalla uhaten.Miesten tarkoituksena oli myös anastaa lääkkeitä Euran Apteekista, mutta hälyttimet keskeyttivät teon eikä mies päässyt edes sisälle asti.Pienikokoista pakoautoa kuljetti toinen, vuonna 1999 syntynyt euralaismies. Myös hän on myöntänyt osuutensa tapahtumiin.Rikoksentekovälineet ja osa anastetusta omaisuudesta on poliisin hallussa. Miehet sen sijaan on vapautettu.Poliisi jatkaa asian selvittämistä.