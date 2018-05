Kotimaa

Saimaannorpan kuutteja löytynyt jo 78 – ”Erittäin hyvä kuuttivuosi”

Syntyneiden kuuttien määrä tarkentuu pesäpaikkasukelluksin toukokuussa. Tarkastuslaskennassa kokonaismäärän odotetaan nousevan.Jo tässä vaiheessa on selvää, että tämä on erittäin hyvä kuuttivuosi Saimaalla, kertoo tutkija Tero Sipilä Metsähallituksesta.– Myönteistä on sekin, että kuolleista kuutteja ei ole löytynyt enempää kuin neljä.Verkkokalastuksen keväisen rajoitusalueen ulkopuolella syntyi nyt kaksi kuuttia, Puruvedellä ja Paasselällä. Sipilän mukaan tämän kuuttikaksikon syntymä osoittaa, että suojelu tuottaa tulosta ja saimaannorppa voi palata aiemmin autioituneille elinalueilleen.Saimaan norppakanta on silti luokitukseltaan yhä erittäin uhanalainen.