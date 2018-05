Kotimaa

Sää lämpenee viikonloppuna – etelään luvassa jopa 18 astetta

Torstaina sää on poutaista. Etelä- ja länsiosassa on osin aurinkoista. Aamulla esiintyy paikoin sumua.

Maan itä- ja pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Päivällä pilvisyys lisääntyy myös maan etelä- ja länsiosassa. Illalla lounaasta saapuu vesisateita. Kaakkoistuuli voimistuu kohtalaiseksi.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 - 15, muualla maassa 5 - 10 astetta.Perjantaina voimakas matalapaine runsaine sateineen liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Päivällä sää poutaantuu maan eteläosassa, illaksi myös maan keskiosassa. Lapissa sade tulee räntänä tai lumena. Kaakkoistuuli voimistuu koko maassa.Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Lapin 5 asteeseen.Lauantaina sää on koko maassa poutaista ja aurinko paistaa yleisesti, selkeintä on rannikkoalueilla. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 15 – 18 astetta, idässä ja pohjoisessa monin paikoin yli 10 astetta.