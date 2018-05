Kotimaa

Perhe oli menettämässä kotinsa joulun alla – raskaana ollut äiti punoi epätoivoisen juonen

ollut kuopiolaisnainen keksi pakon edessä kyseenalaisen keinon pelastaakseen perheensä kodin. Perheen omakotitalo oli naisen avopuolison nimissä, mutta talo oli menossa alta miehen taloudellisten ongelmien vuoksi.Elettiin joulunalusaikaa vuonna 2016, ja nainen halusi perheen pysyvän yhdessä. Kun rahaa tarvinnut mies uhkaili kodin menettämisellä, nainen päätti hakea asuntoluottoa ja ostaa talon itselleen.Ongelmana oli se, että kaupan alalla työskennelleen naisen tulot olivat liian pienet 149 000 euron kauppaan. Nainen päätyikin väärentämään omia palkkakuittejaan, jotta saisi lainan.Viisi päivää ennen joulua nainen esitti pankin työntekijälle väärennetyt palkkakuitit kolmen kuukauden ajalta. Temppu onnistui, ja huijauksen kohteeksi joutunut pankki teki luottopäätöksen.Petos auttoi ahdingossa, mutta perheen yhteinen tulevaisuus jäi silti unelmaksi. Myöhemmin pariskunta erosi, ja nainen meni itse tunnustamaan tekonsa sekä poliisille että pankille. Oikeudessa nainen kuvasi olleensa suhteessa alisteisessa asemassa.käräjäoikeus katsoi nyt 29-vuotiaan naisen syyllistyneen väärennykseen ja törkeään petokseen. Jälkimmäisen rikoksen osalta pitäisi lain mukaan määrätä vähintään neljän kuukauden ja enimmillään neljän vuoden vankeustuomio. Väärennyksen kohdalla vaihteluasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta.Oikeus oli kuitenkin armollinen ja lievensi rangaistusta huomattavasti. Tuomiota alentavia painavia syitä oli kaksi.– Asiassa on (vastaajan) omalla kertomuksella selvitetty, että hänen menettelynsä taustalla ja syynä on ollut hänen avopuolisonsa (vastaajaan) ja välillisesti heidän lapsensa kautta kohdistunut huomattava henkinen painostus ja uhka, oikeus linjasi.Toinen painava syy oli se, että nainen ilmoitti itse teoistaan.nainen ei lopulta saanut vankeutta lainkaan, sillä oikeus tuomitsi hänet 75 päiväsakkoon. Nykyisin vanhempainrahan varassa elävä nainen joutuu maksamaan sakkoja 450 euroa.Lisäksi naisen pitää maksaa 80 euroa rikosuhrimaksua ja pankille selvittelykuluina 160 euroa.Nainen on yrittänyt lyhentää lainaa pienillä tuloillaan. Velan vakuutena oleva talo on myynnissä nyt 139 000 euron hintaan, mutta kauppoja ei ole vielä syntynyt.