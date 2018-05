Kotimaa

Sateet hankaloittavat Kokemäenjoen öljyntorjuntatyötä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runsaat sateet vaikeuttavat öljyntorjuntatyötä Kokemäenjoella Harjavallassa, jonka voimalaitoksen patoaltaassa on yhä öljyä joulukuussa tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä.Varsinais-Suomen ely-keskus arvioi, että Kokemäen vesistöalueella on sateiden jälkeen niin paljon vettä, että ohijuoksutustilanne on todennäköinen Harjavallan voimalaitoksen padolla.Ely-keskuksen mukaan Loimijoen ja muiden Kokemäenjoen sivujokien virtaama on ollut reippaassa nousussa, eikä myöskään Pirkanmaan järvialtaiden säännöstelyä ole tässä tilanteessa varaa pidätellä.Käytännön öljyntorjuntatyötä joella tekee Meritaito Oy. Se on varautunut ohijuoksutukseen öljypuomijärjestelyillä.– On kuitenkin mahdollista, että osa öljystä pääsee puomitustenkin läpi joen alajuoksulle, ely-keskus sanoo tiedotteessa.