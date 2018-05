Kotimaa

Poliisi etsii 71-vuotiasta miestä Torniossa – ilmoita havainnosta hätänumeroon

Noin 172-senttinen ja hoikka mies katosi Tornion Kivirannan alueelta.

Oulun poliisi tiedotti keskiviikkona illalla etsivänsä 71-vuotiasta, kadonnutta miestä.



Noin 172-senttinen ja hoikka mies katosi Tornion Kivirannan alueelta. Miehellä on yllään musta tikkitoppatakkia neonvihreällä hupulla, jalassaan mustat housut ja musta lippis. Hän on poliisin mukaan matkassa jalan.



Tiedotteen mukaan mies on sosiaalinen ja juttelee mielellään ihmisten kanssa, muttei välttämättä kykene huolehtimaan itsestään.



Poliisi pyytää kaikki havainnot hätäkeskukseen numerossa 112.