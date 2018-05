Kotimaa

Viisi autoa kolaroi Tampereella – liikenne ruuhkautuu pahasti

Hervannan valtaväylällä on tapahtunut keskiviikkona iltapäivällä kolari, joka ruuhkauttaa pahasti liikennettä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan useita autoja on kolaroinut Hervannan valtaväylällä lähellä Hepolamminkadun risteystä.Kolari ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta pelastuslaitoksen arvion mukaan liikenne ruuhkautuu pahoin ainakin kello 17.00 asti.Tällä haavaa liikenne sujuu vain yhtä kaistaa pitkin.Kolarissa oli mukana viisi autoa, joista yksi on pakettiauto ja loput henkilöautoja. Poliisin mukaan kyse on iltapäiväruuhkassa sattuneista peräänajoista.Yksi autoista vaurioitui ajokelvottomaksi, mutta neljä pääsi jatkamaan matkaansa. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua.