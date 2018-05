Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Poliitikkojen palkkoja pitää korottaa

Korotuksesta nousi meteli, tietysti nousi.

On harmi,

Totta kai

Palkkio on nyt kuukaudessa 6 510–6 997 euroa brutto. Erilaiset erikoistehtävät voivat korottaa summaa enimmillään 1 207 eurolla kuukaudessa. Verottomia korvauksia kansanedustaja saa enimmillään 1 809 euroa kuukaudessa.Suomalaisten palkansaajien yleisin kokonaisansio 2016 oli 2 500 euroa kuukaudessa.Ei ehkä tunnu oikeudenmukaiselta maksaa poliitikolle moninkertaisesti äänestäjiin verrattuna. Sillä ei ole väliä. Ratkaisevaa on, kuinka hyvin poliitikot kykenevät perehtymään asioihin, tekemään viisaita päätöksiä parhaan ymmärryksensä perusteella ja säilyttämään toimintansa perustana pyrkimyksen parempaan yhteiskuntaan. Toisilla on enemmän kykyä kuin toisilla.Jos maksaisimme kansanedustajille tuplasti nykytasoon verrattuna, saisimme politiikkaan mukaan kykyjä, jotka nyt hakeutuvat muihin töihin.Mitä enemmän kykyä, sitä parempia päätöksiä entistä nopeammin. Maailma muuttuu niin nopeasti, että päätöksenteon ripeydellä on suuri merkitys.etteivät kansanedustajat itsekään tajua, että hyville kannattaa maksaa.Viime kesänä ministeri Mika Lintilä (kesk) nosti metelin Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkkeestä.Huutoon liittyivät europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr), kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk) ja vihreiden ex-puheenjohtaja Osmo Soininvaara. He esittivät toinen toistaan hölmömpiä näkemyksiä.Samanlaista kitinää on poliitikoilta kuultu aiemminkin. Irtopisteiden keräämisessä valtionyhtiöiden johtajien palkkojen arvostelu on ollut suosittu keino.valtionyhtiöihin saataisiin pomot vaikka kuinka pienellä palkalla. Kaikille herranviroille on kyllä ottaja. Sitä saa, mistä maksaa. Hyvälle kannattaa maksaa paljon, huonolle ei mitään.Sama pätee poliitikkoihin.Valtion budjetin loppusumma tänä vuonna on 55 700 miljoonaa euroa. Kansanedustajien palkkioihin menee siitä 15,64 miljoonaa euroa. Jos palkkiot tuplattaisiin, niiden osuus valtion menoista olisi 0,05 prosenttia. Korotuksesta puolet palaisi veroina yhteiseen kassaan.Kansanedustajan työn pitää olla taloudellisilta eduiltaan kilpailukykyinen vähintään yritysmaailman keskijohdon työpaikkojen kanssa.Jokainen, joka suostuu ajattelemaan tunteilun sijasta, ymmärtää tämän heti.Tunteilu on vain niin paljon mukavampaa. On uljasta olla enemmistön kanssa kateellinen ja pahansuopa.