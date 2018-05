Syyte: Poliisi otti kiinni kommandopipomiehen Helsingin Ramsinniemessä – urheilukassista löytyi liki puolen miljoonan euron lasti

Kotimaa

Syyte: Poliisi otti kiinni kommandopipomiehen Helsingin Ramsinniemessä – urheilukassista löytyi liki puolen mi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi miestä on syytteessä lähes 23 amfetamiinikilon maahantuonnista kahdessa erässä viime vuonna.Syyttäjän mukaan kaksi liettualaismiestä toi huumeet Suomeen Hollannista auton polttoainetankissa ja he kätkivät huumeet maastokätköön Itä-Helsingissä sijaitsevaan Ramsinniemeen.Syyttäjän mukaan kaksi suomalaismiestä oli tilannut huumeet kuriireilta kolmannen miehen kautta.Toinen suomalaismiehistä haki syyttäjän mukaan huumeet kätköltä kommandopipoon pukeutuneena ja pakkasi huumeet urheilukassiin, jonka jälkeen Tulli otti hänet kiinni reilun 18 kilon amfetamiinilastin kanssa.Syyttäjän mukaan miehet olivat jo aiemmin kätkeneet alueelle viiden kilon erän, joka ehdittiin myydä edelleen.Syyttäjä vaatii miehille ehdotonta vankeutta törkeistä huumausainerikoksista. Toinen kuriirina toimimisesta syytteessä olevista liettualaisista on myöntänyt teon esitutkinnassa.Toinen suomalaismiehistä on lisäksi syytteessä pistoolin hallussapidosta.Huumeiden arvo katukaupassa olisi kaikkiaan ollut lähes 600 000 euroa.