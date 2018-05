Kotimaa

Käräjäoikeus tuomitsi – hovi hylkäsi ikämiehen lapsi­porno­syytteen: Lasten kuvat olivat peräisin nudisti­tapa

Käräjäoikeus ja hovioikeus päätyivät täysin erilaiseen ratkaisuun yli 75-vuotiaan miehen kohdalla, jota syytettiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Käräjäoikeus tuomitsi miehen tästä rikoksesta 30 päiväsakkoon eli 450 euron sakkoihin.Vaasan hovioikeus hylkäsi tuoreella päätöksellään miehen syytteen ja palautti hänelle takavarikoidut tietokoneet ja muistitikut. Miehellä oli hallussaan 52 kuvaa, jotka hän kertoi hakeneensa amerikkalaiselta nettisivustolta, jonka päämääränä on tehdä nudismia tunnetuksi.Miehen mukaan hän harrastaa nudismia ja on kiinnostunut siitä. Hän kertoi kiinnostuneensa valokuvissa ilmenevästä ”nuoruudesta ja notkeudesta”. Hän oli kerännyt kuvat yhteen kansioon.Poliisi oli luokitellut miehen aineiston kansainvälisesti käytössä olevan kolmiportaisen CAM-luokituksen (Child Abuse Material) mukaan luokkaan 1, mikä on lasten hyväksikäyttöä esittävien kuvien suhteen lievin luokitus. Poliisi kertoi luokitelleensa kuvat manuaalisesti, ei koneellisesti, jota tapaa käytetään laajan materiaalin kohdalla.Miehen mukaan kuvissa oli alastomia lapsia, mutta heitä ei oltu kuvattu niin, että niissä olisi loukattu sukupuolisiveellisyyttä.Käräjäoikeudessa katsottiin kolme kuvatallennetta, joissa esitettiin käräjäoikeuden mukaan rannalla poseeraavia alastomia lapsia niin, että lapsen sukupuolielin oli näkyvillä. Käräjäoikeus päätyi harkinnassaan siihen, että kuvat olivat sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia ja tuomitsi miehen sakkorangaistukseen.Hovioikeus katsoi kaikki miehen tallentamat kuvat. Kuvissa esiintyi sekä aikuisia että lapsia alastomina uimarannalla tai muutoin ulkona. Monessa kuvissa näkyi aktiviteettia ja seurustelua esimerkiksi tikanheittoa, uimista, hyppimistä tai maalaamista. Kuvat vaikuttivat hovioikeuden mukaan aidoilta tilannekuvilta.Hovioikeus piti uskottavana miehen kertomaa, että kuvat oli otettu erilaisten nudistitapahtumien yhteydessä. Lapset olivat pääosin alastomina, mutta kuvia ei oltu tarkennettu hovioikeuden mukaan sukupuolielimiin tai muihin ruumiinosiin eivätkä lapset poseeranneet hovioikeuden mukaan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla. Kuvissa ei ollut hovioikeuden mukaan muutakaan selvästi seksuaalisuuteen viittaavaa. ”Näin ollen merkitystä ei ole sillä, miten kuvat on luokiteltu poliisin toimesta”, hovioikeus perusteli. Hovioikeuden mukaan näiden kuvien hallussapito ei ollut laitonta.Näillä perusteilla hovioikeus hylkäsi miehen syytteen ja velvoitti valtion maksamaan syyttömän miehen noin 1 800 euron oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut.