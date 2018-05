Kotimaa

Näyttävä video: Näin laiva pitenee yli 7 metriä

Jutun päävideolla näkyy, kuinka tutkimusalus Arandaa korjataan ja pidennetään Raumalla.

Suomen Ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda lipui telakalle viime kesänä. Vuonna 1989 luovutetun aluksen edessä oli totaalinen kasvojenkohotus.Nyt Aranda on ollut laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructionsin telakalla liki vuoden. Telakkayhtiö aikoo luovuttaa laivan SYKElle vielä kevään aikana.Uudistuksessa Arandan keskelle lisättiin kokonaan uusi, 5,4 metrin pituinen lohko ja sen perää ja peräkantta on muotoiltu uudelleen: kaikkiaan laiva sai näin pituutta lisää yli 7 metriä.Uusiin tiloihin rakennetaan muun muassa tutkimus- ja laboratoriotiloja. Myös laivan päästöt vähenevät peruskorjauksen myötä. Ympäristökeskuksen tavoitteena on jatkaa Arandan toimintakykyä 2030-luvulle asti.Rauman telakalla on rakennettu viime aikoina myös tanskalaista auto- ja matkustajalautaa. Molslinjen-varustamon tilaama 158-metrinen alus luovutetaan ensi kesänä.