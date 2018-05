Kotimaa

Ylen ex-päätoimittaja Jääskeläisestä osa-aikainen professori Lappeenrantaan

2.5. 9:29

Yleisradion entisestä päätoimittajasta Atte Jääskeläisestä tulee Lappeenrannan teknillisen yliopiston Professor of Practice.

Teknillisen yliopiston hallituksen nimitys astuu voimaan elokuussa. Jääskeläisen työsuhde on osa-aikainen ja voimassa toistaiseksi.



Oikeustieteiden kandidaatti Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä viime vuonna. Hän työskentelee parhaillaan Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on vieraileva tutkija Oxfordin lisäksi myös London School of Economics and Political Sciencessa.