Eetu juhli vappua teekkarille harvinaisella tavalla – ”Olen saanut hyvää palautetta”

Teekkari vietti vapun selvin päin

Humalahakuinen juominen vähentynyt

Juomatapojen muutos näkyy opiskelijoiden juhlissa. Raittiiden opiskelijoiden osuus kasvaa niilläkin aloilla, joiden juhlat on aiemmin mielletty juomista korostaviksi. Kuva teekkarien kulttuurista uudistuu.– Teekkarikulttuurin ei kuulu välttämättä juominen, Tampereella automaatiotekniikkaa opiskeleva 20-vuotias Eetu Hartikainen https://www.is.fi/haku/?query=eetu+hartikainen kertoo Ilta-Sanomille.Hartikaista haastatteli aiemmin Yle https://yle.fi/uutiset/3-10185960 Hartikainen on superfuksi, mikä tarkoittaa sitä, että hän on kerännyt täydet fuksipisteet. Hän kertoo olleensa ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana lähes kaikissa mahdollisissa teekkarien tapahtumissa ja juhlissa juomatta ollenkaan alkoholia.– En näe mitään syytä juoda alkoholia. Teekkarikulttuuria voi aivan hyvin harrastaa juomatta, hän kertoo.on myös todistanut väitteensä, sillä osallistuminen ensimmäisten joukossa Tammerkosken teekkarikasteeseen onnistui häneltä hyvin ilman alkoholia.– Olen saanut paljon hyvää palautetta siitä, että en käytä ollenkaan alkoholia.Hän korostaa, ettei taustalla ei mitään erityistä tapahtumaa, vaan kyse on omasta harkinnasta.– Alkoholin juomattomuuteen minulla ei ole mitään uskonnollista taikka muuta vastaavaa syytä. Aiemmin koulun bileissä jouduin joskus perustelemaan juomattomuutta, nykyään tällaista ei tapahdu usein.Suomalainen nuori käyttää nykyään vähemmän alkoholia kuin eurooppalainen ikätoverinsa. Arvio perustuu tutkimukseen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005350931.html vuodelta 2017. Tutkimuksessa oli kerätty aineistoa suomalaisnuorten alkoholinkäytöstä 2000-luvulla. Erityisesti humalahakuinen juominen oli Potilaan lääkärilehden http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/suomalainen-nuori-ei-enaa-juo-kuten-ennen/ mukaan vähentynyt muita maita nopeammin. Asia oli hiljattain esillä myös Helsingin Sanomissa https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005662831.html

Nuorten alkoholin käyttö on ollut laskusuunnassa. Tunnetko muita teekkareita, jotka eivät juo?

– Tunnen muutamia muita teekkareita, jotka eivät juo alkoholia, mutta heitä näkyy harmittavan harvoin tapahtumissa. Mielestäni alkoholi liitetään aivan liian vahvasti juhlimiseen jopa lähes pakollisena osana, Eetu Hartikainen sanoo.