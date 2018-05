Jenni Haukio palasi julkisuuteen lapsen syntymän jälkeen – ”Toivottavasti kuuluu tuonne yläkertaan”, totesi presidentti tuutulaulusta

Kotimaa

Jenni Haukio palasi julkisuuteen lapsen syntymän jälkeen – ”Toivottavasti kuuluu tuonne yläkertaan”, totesi pr

Perinteikäs tilaisuus on Haukion ensimmäinen julkinen esiintyminen äitinä, mutta helmikuussa syntynyt Aaro ei tällä kertaa ole mukana.

