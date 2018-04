”Henkilö puistossa vähissä vaatteissa ja jalattomassa kunnossa” – Kuumana käynyt Oulun poliisin Twitter-maraton sai yllättävän käänteen

Kotimaa

”Henkilö puistossa vähissä vaatteissa ja jalattomassa kunnossa” – Kuumana käynyt Oulun poliisin Twitter-marato

Oulun poliisin 18 tuntia kestävä Twitter-maraton on osoittanut, miten vappu työllistää viranomaisia.Vappuaattona iltakuudelta käynnistyneen maratonin tavoitteena on kertoa vapun ajan tehtävistä mahdollisimman kattavasti.Twiittejä on julkaistu niin tiiviiseen tahtiin, että tili jopa lukittiin yöllä hetkeksi.– Kuumana käyvää Twitter-ralliamme epäillään automatisoiduksi, poliisi kertoi ennen kahta.Lukitus saatiin kuitenkin poistettua.Twitter-maratonin tarkoituksena on ennalta estää häiriöitä ja antaa kansalaisille kuva poliisin tehtäväkirjosta.Julkaistujen twiittien perusteella ilmoituksia on tullut muun muassa päihtyneistä henkilöistä, pahoinpitelyistä ja häiriökäyttäytymisestä.– Alaikäinen nuori soittaa itselle apua, on humalassa, eksynyt ja rahaton, eräässä twiitissä todettiin.– Henkilö puistossa vähissä vaatteissa ja jalattomassa kunnossa. Poliisi totesi jalkojen kantavan ja saattoi henkilön taksitolpalle, toisessa kerrottiin.Illan ja yön aikana poliisilla oli myös useita liikenteeseen liittyviä tehtäviä. Esimerkiksi useita kuljettajia puhallutettiin.Vastaan tuli myös nuori henkilö, joka oli päättänyt lähteä traktorilla kauppaan.– Partio ohjeistanut nuorta kuskia, että työkoneella ajetaan vain työajoa. Myös vanhemmille ilmoitettu.