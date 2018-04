Tällainen oli Lempäälän ampujan rikoshistoria – mies oli myös talousvaikeuksissa: sakkovelkoja ja vuokrarästejä

Kotimaa

Tällainen oli Lempäälän ampujan rikoshistoria – mies oli myös talousvaikeuksissa: sakkovelkoja ja vuokrarästej

Lempäälässä poliiseja kohti omatekoisella haulikolla ampunut 25-vuotias mies oli talousvaikeuksissa. Hän oli jäänyt viime syksynä asunnottomaksi jätettyään sitä ennen usean kuukauden vuokrat maksamatta.25-vuotias asui Lempäälässä kerrostalokaksiossa kunnan omistamassa vuokrataloyhtiössä. Hän muutti pois asunnosta syyskuun lopussa 2017.Sitä ennen häneltä oli jäänyt neljän kuukauden vuokrat maksamatta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi lokakuussa annetulla yksipuolisella tuomiolla hänet maksamaan vuokrarästit korkoineen ja kuluineen.Vuokranantajalla on saatavia yhteensä yli 2 800 euroa, mutta niitä ei ole saatu perittyä 25-vuotiaalta. Esteenä on ollut hänen varattomuutensa.25-vuotias oli ennen kuolemaansa työharjoittelussa paikallisessa rengasliikkeessä. Rengasliikkeen omistaja kertoi viikonloppuna IS:lle, että 25-vuotias oli viime aikoina asunut autossaan, pienessä punaisessa Opelissa. Omistaja oli antanut 25-vuotiaalle luvan käyttää rengasliikkeen sosiaalitiloja.Muita velkoja 25-vuotiaalla on ulosotossa yhteensä noin tuhat euroa. Ne ovat pääosin sakkovelkoja. Lisäksi ulosotossa on pienet määrät sosiaali- ja terveysmaksuja sekä ajoneuvoveroa.Valtaosa ulosotoista on kariutunut varattomuuteen tai siihen, ettei velallista oltu tavoitettu. Viimeisen kahden vuoden aikana mieheltä on saatu perittyä vain noin 130 euroa.Miehen taustalla on myös jonkin verran rikostuomioita. Toukokuussa 2016 hänet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 50 päivän ehdolliseen vankeuteen, oheissakkoihin ja ajokieltoon törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.Hän oli ajanut henkilöautoa Tampereella 1,35 promillen humalassa ja kannabista käyttäneenä.Maaliskuussa 2014 käräjäoikeus tuomitsi miehen 25 päiväsakon rangaistukseen kätkemisrikkomuksesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta.Hän oli tuomion mukaan ottanut huostaansa matkapuhelimen, jonka oli tiennyt anastetuksi. Lisäksi hän oli pitänyt yleisellä paikalla hallussaan linkkuveistä ilman hyväksyttävää syytä. Rikokset tapahtuivat Tampereella helmikuussa 2012.Näiden tuomioiden lisäksi 25-vuotias on ollut vuosina 2009–2012 syytteessä kaksi kertaa pahoinpitelystä ja kerran rattijuopumuksesta. Tuomioiden toimittaminen arkistosta ei kuitenkaan ollut mahdollista vielä maanantaina, joten tiedossa ei ole, ovatko nämä syytteet johtaneet tuomioon vai eivät.25-vuotias sai surmansa viime lauantaina iltapäivällä Lempäälässä. Hän ampui kohti poliiseja usean kilometrin takaa-ajon päätteeksi. Yksi poliisi haavoittui. Kaksi poliisia ampui kohti 25-vuotiasta, joka menehtyi.Keskusrikospoliisi tutkii poliisimiestä kohti ampumista murhan yrityksenä ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Valtakunnansyyttäjänvirasto puolestaan selvittää poliisin aseenkäyttöä.