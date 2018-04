Tämän verran sinun kotikunnassasi tapahtuu raiskauksia – poliisitutkinnoissa yksi iso ongelma: ”Koitetaan peitellä asiaa sillä tavalla”

Kotimaa

Tämän verran sinun kotikunnassasi tapahtuu raiskauksia – poliisitutkinnoissa yksi iso ongelma: ”Koitetaan peit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkoholi ja päihteet liittyvät oleellisesti näihinkin rikoksiin.





Tyypillistä raiskausta ei ole