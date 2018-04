Kotimaa

Suora lähetys vappupäivänä kello 9: Helsinkiin luvassa karmea pikniksää – tältä näyttää Kaivopuistossa

Vapun päivän aamuna Helsingin Kaivopuistoon odotetaan piknikin viettäjiä ja muita juhlijoita. ISTV välittää suoraa lähetystä tiistaina kello 9 alkaen.

Oman mausteensa vappuun tuo sää. Helsinkiin on luvattu kerrassaan karmeaa säätä. Vappuaattona ilma on vielä kohtuullisen kaunis, mutta toukokuun ensimmäisenä aamuna luvassa on tuulta ja sadetta.



ISTV välittää HSTV:n suoran lähetyksen pikniktunnelmista. Lähetys alkaa kello 9 ja kestää noin kello 12 asti.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.