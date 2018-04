Kotimaa

Lumen alta löytyi yli 80 kuollutta nautaa Siikajoella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siikajoelta Pohjois-Pohjanmaalta on löytynyt lumen alta yli 80 kuollutta ylämaankarjan nautaa, kertoi poliisi maanantaina. Naudat löysi tarkastuskäynnillä ollut eläinlääkäri viime viikolla.– Eläinten kuolinsyy on vielä auki, ja sitä tutkii Evira. Naudat ovat ainakin osittain pohjavesialueella, minkä vuoksi siellä on ollut eri viranomaisia tekemässä selvitystä, kertoi yli­ko­mi­sa­rio Han­nu Men­so­nen STT:lle maanantaina.Eviran selvitysten valmistuttua varmistuu myös lopullinen tutkintanimike. Tässä vaiheessa asiaa tutkitaan törkeänä eläinsuojelurikoksena ja ympäristön turmelemisena.Osa naudoista oli ollut kuolleena jo pitempään.Ta­pauk­ses­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä Sii­ka­jo­ki­laak­so.