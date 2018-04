Kotimaa

Puolalaisrekoissa ajopiirturien manipulointilaitteita – mahdollistavat lepoaikojen laiminlyönnin

Puolalaisesta rekasta on löydetty ajopiirturin manipulointilaite, kertoi poliisi maanantaina.

Tarkastuksessa pysäytetty kuljettaja kertoi poliisille, että myös kolmessa muussa heidän yhtiönsä Suomeen ajavassa autossa on samanlainen laite. Laitteet on naamioitu GPS-laitteiksi.



Laite on kytketty ajopiirturin ja sen anturin välille. Kuljettajalla oli kaukosäädin, jolla hän sai kytkettyä digipiirturin tallentamaan lepoa myös ajon aikana. Tämä mahdollistaa lepoaikasäännösten rikkomisen niin, että kuljettaja voi ajaa vaikka kellon ympäri, mutta piirturi näyttää, että tauot on pidetty.



Puolalaisrekka pysäytettiin Raaseporissa perjantaina. Sen kuljettaja joutui välittömästi ajokieltoon.