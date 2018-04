Kotimaa

Inhottava yllätys herätti kala­huolen Haminan­lahdella – ”Yksi niistä painoi 200 kiloa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattikalastaja: Hylkeitä on aivan liikaa





Kalastusmestari: Rysät pitäisi kokea riittävät usein