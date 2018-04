Kotimaa

Vappuaattona jopa +14 ja aurinkoa – sitten sää muuttuu täysin

Mantan lakitushetkeä juhlistetaan poutaisessa, osin aurinkoisessakin säässä.Maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja, mutta niiden välissä paistaa aurinko.Kuuroja tulee vielä paikoin Meri-Lapissa, mutta muuten sää on pohjoisessa poutainen ja pilvisyydeltään vaihteleva.Vappuaattoillan lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10 - 14 astetta. Maan keskivaiheilla sekä Lounais-Lapissa on 5 - 10 asteen välillä ja muualla Lapissa 2 - 5 asteen välillä.Vappuyö on Kainuun seudun yksittäisiä kuuroja lukuun ottamatta poutainen. Lämpötila on etelässä 0 - 5 astetta. Nollaraja kulkee Vaasa-Jyväskylä-linjan tienoilla, sen pohjoispuolella yö vietetään pikkupakkasella.Vapunpäivän aamun piknikkansaa odottaa ikävä yllätys. Maan eteläosaan leviää etelästä runsaita sateita. Jopa ukkosen esiintyminen on mahdollista. Aamukymmenen maissa sataa ainakin Helsingissä ja Turussa, lähituntien aikana myös Tampereella. Jyväskylän korkeudelle sateet ehtivät puolenpäivän aikoihin.Sateen pohjoispuolella sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelevaa.Iltapäivän ja illan aikana sade taukoaa etelässä. Illalla sade alkaa lähestyä Pohjois-Pohjanmaata.