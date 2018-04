”Halasin häntä ja toivotin hyvää vappua” – Työnantaja tapasi poliisin luotiin kuolleen miehen vain vähän ennen välikohtausta

Kotimaa

”Halasin häntä ja toivotin hyvää vappua” – Työnantaja tapasi poliisin luotiin kuolleen miehen vain vähän ennen

Yllä olevalla videolla poliisi ratsaa kyseisen rengasliikkeen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtalokas takaa-ajo

Asui Opelissa

Nimi selvisi lauantain kuluessa

Poliisin lauantaina iltapäivällä Lempäälässä ampuma vuonna 1992 syntynyt nuori mies oli työharjoittelussa paikallisessa rengasliikkeessä.Rengasliikkeen omistaja tapasi nuoren miehen viimeisen kerran lauantaina, vain vähän ennen tragediaa. Hän ei muista tarkkaa kellonaikaa. Sillä ei silloin tuntunut olevan merkitystä, kellonajalla.– Halasin häntä ja toivotin hyvää vappua, ennen kuin lähdin kotiin, rengasliikkeen omistaja kertoo.– Hän halasi minua.Kaikki tuntui olevan hyvin.Kello 14.42 poliisi pysäytti nuoren miehen ajaman auton Lempäälän Moision alueella ja alkoi kohtalokas yhden poliisin haavoittumiseen ja nuoren miehen kuolemaan päättynyt takaa-ajo.Rengasliikkeen omistaja on murheen murtama. Mikään nuoren miehen luonteessa tai esiintymisessä ei ollut viitannut surulliseen, väkivaltaiseen tapahtumaan.– Hän oli iloinen ja ystävällinen kaveri ja teki tosi hyvin hommansa. Oli aktiivinen ja kiinnostunut rengashommista ja kyseli paljon alasta. Hän ymmärsi, että tämä on muutakin kuin renkaiden vääntämistä.Muista asioista he eivät juuri jutelleet.Nuori mies oli tullut työvoimatoimiston kautta tutustumaan työelämään. Koska hänellä ei ollut asuntoa, rengasliikkeen omistaja antoi luvan käyttää liikkeensä sosiaalitiloja: vessaa, suihkua, keittiötä.Varsinaisesti nuori mies asui autossaan, pienessä punaisessa Opelissa.– Ajattelin, ettei hänen, lapsiraukan, tarvitse pihalla olla, jos voin auttaa. Maailmassa on muutenkin niin paljon kaikkea pahaa.Rengasliikkeen omistaja sanoo olevansa yhä shokissa.– Tämä tuntuu siksikin niin kamalalta, kun alkaa helposti miettiä, uskaltaako enää auttaa ketään, rengasliikkeen omistaja sanoo ääni murtuen.Poliisi kävi lauantaina tutkimassa rengasliikkeen tilat.– En ollut siellä paikalla, mutta annoin kotoa heille avaimet mukaan.– Maanantaina pitää jaksaa mennä töihin.Rengasliikkeen omistajalle selvisi ampumavälikohtauksen kuolonuhrin nimi lauantaina kuluessa, vähitellen, tiedonsirpaleita yhdistelemällä.– Vieläkin tuntuu, että tietoa on kovin vähän. Ei poliisikaan paljon kertonut, kun kävi.