Perusteellisesti remontoitu 100-vuotias hirsitalo osoittautui pommiksi – myyjä väitti, ettei ostaja osannut käyttää taloa oikein

Kotimaa

Perusteellisesti remontoitu 100-vuotias hirsitalo osoittautui pommiksi – myyjä väitti, ettei ostaja osannut kä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita

Myyjä oli tietoinen perusteellista remonttia edeltäneistä kosteusvaurioista

Myyjän mielestä talossa ei ollut virheitä

Satavuotias hirsitalo remontoitiin perusteellisesti kivijalasta kattoon saakka. Talon omistaja, rakennusalan ammattilainen, uhrasi 300-neliöisen talonsa remontointiin kolme vuotta.Ostajapariskunta ihastui taloon ja maksoi siitä 450 000 euroa.Vajaan vuoden asumisen jälkeen perheen oli lähdettävä uudesta kodista terveydellisistä syistä.Käräjäoikeus purki talokaupan. Perusteena oli laatuvirhe: talo ei ollut sellainen kuin sen piti olla. Turun hovioikeus oli samaa mieltä.Myyjän on palautettava koko kauppahinta. Hän joutuu maksamaan lisäksi noin 100 000 euron kulut, summasta asianajokulut ovat lähes 80 000 euroa.Kohta muuton jälkeen uudet omistajat huomasivat talossa oudon hajun ja perhe alkoi sairastella; tuntui kuin olisi happi loppunut. Noin kymmenen kuukautta asuttuaan perhe muutti talosta.Hajun aiheuttajaa tutkittiin. Alapohjasta löytyi laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita. Alapohjasta noin kaksi kolmasosaa oli rossipohjaa.Kellarin betoniholvin yläpuolisesta rakenteesta ja yläpohjasta löytyi samanlaisia vaurioita.Kosteusvauroista pääsi sisäilmaan epäpuhtauksia, joista aiheutui terveydellisiä ongelmia. Rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen. Saunatiloissa on koneellinen ilmanpoisto.Ostaja hankki arvion korjauskustannuksista. Summa nousi yli 230 000 euron. Ostaja vaati laatuvirheeseen vedoten talokaupan purkua ja toissijaisesti 225000 euron hinnanalennusta. Perhe nosti riitakanteen myyjää vastaan käräjäoikeudessa.Hirsitalo on alun perin rakennettu 1914. Myyjä kiisti vaatimukset kaupan purkamisesta. Hän muistutti, että kyse oli sata vuotta vanhasta peruskorjatusta talosta ja ostajilla oli ollut pääsy tutkimaan rakenteita ennen kauppaa.Myyjä muistutti, että vanhassa talossa asuminen vaatii taitoa ja mitä ilmeisemmin uudet omistajat eivät osanneet käyttää taloa oikein. Hän epäili, että ostajat ovat toimillaan jopa pahentaneet talosta löydettyjä vikoja.Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa kiinteistöriidassa viime vuoden tammikuussa. Ratkaisusta ilmenee, että talon remontoinut ja myynyt henkilö on kokenut rakennusmestari, joka oli hankkinut kiinteistön remontoitavaksi myyntiä varten.Talossa tehtiin perusteellinen remontti, lähes kaikki tilat purettiin ja rakennettiin uudelleen.Kiinteistövälittäjää kuultiin oikeudessa todistajana. Hän kertoi, että talo oli ”ihana, haastava ja ainutlaatuinen”. Välittäjä kauppasi taloa kunnoltaan erinomaisena ja tekniikaltaan nykyaikaisena.Kuntotarkastusta ostajat eivät pitäneet aiheellisena, koska luottamus remontoituun rakennukseen oli hyvä, eikä mitään korjaustarpeita ollut näköpiirissä.Rakennuksessa oli ollut ennen perusteellista remonttia kosteusvaurioita, joista myyjä oli tietoinen.Rakennuksessa tehdyn tarkastuksen perusteella käräjäoikeus totesi, että talon rakenteissa oli ostajan esille nostamat virheet. Ostajalla oli oikeus vedot niihin, koska oli reklamoinut virheistä ajoissa.Oikeus arvioi virheiden korjaamisen maksavan 180 000 euroa ja piti virheitä sellaisina, että ne olisivat vaikuttaneet kauppaan, jos ostaja tiesi niistä ennen kaupantekoa.Ennen kaupan solmimista ei tullut esille mitään seikkaa, jonka vuoksi ostajien olisi pitänyt käyttää asiantuntijaa kauppaa tehdessään.Oikeuden näkemys oli, että myyjä jätti kertomatta ostajille rakennuksen aiemmat kosteusvauriot ja asumisesta voi ainakin aiheutua haitallisia terveysvaikutuksia. Tosiasiassa oireiden syy-yhteys virheisiin jää kuitenkin epäselväksi.Koska talo ei ollut sellainen kuin sen piti olla, oli myyjä laiminlyönyt virheitä koskevan tiedonantovelvollisuutensa. Kyse oli laatuvirheestä eikä salaisesta virheestä.Ratkaisusta käy ilmi, että uusi omistaja ei laiminlyönyt kiinteistön asianmukaista käyttöä eikä omalla toiminnallaan merkittävästi pahentanut kiinteistön virheitä.Rakennuksen virheet olivat käräjäoikeuden mukaan niin olennaisia, että kauppa voitiin purkaa.Myyjä ei tyytynyt käräjäoikeuden ratkaisuun ja vaati sen kumoamista hovioikeudessa. Hänen mielestään talossa ei ollut virheitä, joista aiheutui terveydellisiä haittoja eivätkä virheet olleet sellaisia, että ne oikeuttivat kaupan purkuun.Turun hovioikeus antoi viime viikolla oman ratkaisunsa riidassa. Pientä poikkeusta lukuun ottamatta se hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun sellaisenaan. Myyjän on palautettava koko kauppahinta ostajalle vähennettynä 10 000 euron asumishyödyllä.Ratkaisusta on edelleen mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen.