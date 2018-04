Kotimaa

Poliiseja tulittaneen miehen pakoautosta löytyi kasa omatekoisia aseita – karkurit saatu kiinni

Poliisi on saanut kiinni Lempäälän eilisen pakoauton karkurit. Miehet olivat poliisia paenneen auton kyydissä. Toinen miehistä jäi kiinni Lempäälässä ja toinen Tampereella.Tapahtumaketju sai alkunsa lauantaina kello 14.42 Lempäälässä Moision alueella, kun poliisi pysäytti punaisen henkilöauton.Auton kyydissä olleet miehet pääsivät poistumaan autosta ennen kuin kuljettaja lähti poliisia pakoon.– Perusteena kiinniottoon on epäily törkeästä ampuma-aserikoksesta. Autosta, jossa miehet olivat matkustajina ennen takaa-ajoa, oli useita ampuma-aseita, poliisi kertoo.Toinen miehestä on vuonna 1998 syntynyt suomalainen. Hänet poliisi otti kiinni yksityisasunnosta Lempäälässä lauantaina kello 22.30.Toinen miehistä on vuonna 1994 syntynyt suomalainen. Hänet poliisi otti kiinni Tampereelta Kieväkadun liikekeskuksesta sunnuntaina kello 1.30.Kiinniotot sujuivat poliisin mukaan rauhallisesti.Poliisin pysäytettyä auton lauantaina Lempäälässä kuljettaja lähti pakomatkalla. Poliisi lähti takaa-ajoon.Auton pakomatka päätyi ampumavälikohtaukseen valtatie kolmosella. Kuljettaja ampui kohti poliiseja. Toinen poliiseista sai osuman ylävartaloon.Poliisit vastasivat tuleen. Kuljettaja menehtyi. Hän on vuonna 1992 syntynyt suomalais-englantilainen mies.Poliisi on selvittänyt, että poliiseja kohti ampuneen miehen käyttämä ase oli omavalmisteinen putkihaulikko. Myös muut autossa olleet aseet olivat omatekoisia.Poliisi on ollut yhteydessä kuolleen miehen omaisiin.Ampumavälikohtauksessa haavoittunut poliisimies on edelleen sairaalahoidossa mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Hän voi olosuhteisiin nähden hyvin.Keskusrikospoliisi tutkii poliisimiestä kohti ampumista murhan yrityksenä ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Esitutkintaa jatketaan muun muassa pakkokeinolain mukaisilla etsinnöillä ja kiinniotettujen kuulusteluilla. Heitä on toistaiseksi puhutettu lyhyesti.