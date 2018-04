Kotimaa

Vappua edeltää epävakainen sää – aurinko pilkistelee Pohjois-Suomessa

Pohjoisessa poutaista, mutta pilvistä

Vappuaattona pilvistä, vappupäivänä sadetta etelään

Sunnuntain sää on monin paikoin melko mitäänsanomaton. Epävakaisuus jatkuu siis.Lounaasta leviää iltapäivällä sade maan eteläisimpään osaan. Sadetta sopii odottaa niin Turussa, Helsingissä kuin Kotkassakin.Iltapäivällä sadekuurot yleistyvät myös muualla, pilvisyys vaihtelee. Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä saadaan nauttia sadekuuroista.Sunnuntain päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 10 asteen vaiheilla, rannikolla ja sateisimmilla alueilla on viileämpää.Yöllä etelässä ja lännessä on sumua.Pohjoisessa ei sunnuntaina etelän sadekuuroja nähdä. Kemissä ja Rovaniemellä aurinko saattaa iltapäivällä pilkistellä pilvien takaa. Kaikkiaan sunnuntain sää on Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen poutainen, mutta pilvinen. Koillistuuli on kohtalaista.Päivällä lämpötila on Etelä-Lapissa +4...+8 ja Pohjois-Lapissa -1...+3 astetta.Vappuaattona etelässä on pääosin poutaa. Sadekuuroja tulee etenkin iltapäivällä idässä, maan keskivaiheilla ja Lapin länsiosassa. Pilvisyys vaihtelee, Etelä- ja Keski-Lapissa on pilvistä laajalti. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä +9...+14, idässä 10 asteen vaiheilla, Lapissa +2...+6 astetta.Vappupäivänä sade saapuu etelään lounaasta, muuten on poutaista. Idänpuoleinen tuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on 10 asteen vaiheilla, sateessa ja Lapin itä- sekä pohjoisosassa alempi.