Kuuden perheen rivitalo tuhoutui täysin Tampereella – murheellinen kuvasarja paljastaa liekkien voiman

Tampereella tuli on tuhonnut Hintsankadulla sijaitsevan kaksikerroksisen rivitalon. Aamuyöllä pelastuslaitos kertoi rakennuksen tuhoutuvan täydellisesti, mutta leviämisvaaraa ei enää tässä vaiheessa ollut.Palon takia kuusi ihmistä on viety sairaalaan, mutta päivystävä palomestari ei osaa sanoa, kuinka vakavia heidän vammansa ovat. Kukaan ei ole kuollut palossa.Pappilan asuinalueella sijaitseva talo oli valmistunut vuonna 1971. Rivitalossa sijaitsivat kuuden perheen asunnot. Sammuttaminen jatkuu päivystävän päällikön mukaan koko yön.Hälytys tulipalosta tehtiin ennen iltakymmentä perjantaina. Paikalla oli puolenyön jälkeen 23 pelastuslaitoksen yksikköä sekä poliisin ja ensihoidon yksikköjä.Kauas näkynyt palo keräsi paikalle myös paljon katselijoita. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija tallensi kamerallaan palon liekkien lyödessä vielä korkealle öiselle taivaalle. Kuvista välittyy voima, joka kokonaisen rivitalon tuhonneilla liekeillä on.