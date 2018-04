Kotimaa

Tampereella suuri rakennuspalo – liekit lyövät korkealle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tampereella on syttynyt suuri rakennuspalo.Liekit lyövät korkealle.Alustavan tiedon mukaan tulessa on kuuden perheen asuintalo Pappilan asuinalueella.Osoite on Hintsankatu.Hälytys tehtiin kello 21.43.Paikalla on runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä.