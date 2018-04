Kotimaa

Väkivalta poliisia kohtaan kaksinkertaistunut – poliisin luotiin kuollut kahdeksan ihmistä 2000-luvulla

Poliisin luotiin kuollut kahdeksan ihmistä 2000-luvulla

Huhtikuu 2018 mies kuoli poliisin ampumana Lempäälässä.

Vuonna 2017 poliisin luotiin ei kuollut ketään. Osumia kuitenkin oli.

Lokakuu 2016, Orimattila. Poliisi ampui Nelostiellä miehen, joka oli puukottanut kyydissään ollutta naista.

Maaliskuu 2016, Petäjävesi. Kaksi poliisia ampui haulikolla aseistautuneen autossa istuneen miehen, kun tämä uhkasi poliisia ampumisella.

Helmikuu 2016, Tuusula. Poliisit menivät huoltomiehen avaimella sisälle pahoinpitelystä epäillyn asuntoon, kun tämä astui yllättäen esiin ja ampui kohti yhtä poliisia pistoolimallisella aseella. Poliisi ampui miehen. Ase osoittautui myöhemmin ilmapistooliksi.

Tammikuu 2015, Oulu. Poliisi ampui miehen, joka hyökkäsi poliisin kimppuun kirveen kanssa, kun poliisi teki rynnäkön miehen asuntoon.

Joulukuu 2010, Pudasjärvi. Poliisivankilan vartija kuoli poliisin laukaistua virka-aseensa vahingossa aseenkäsittelyharjoituksessa.

Helmikuu 2009, Humppila. Poliisi ampui piiritystilanteessa vahvasti päihtyneen aseistautuneen miehen, joka oli uhannut surmata asunnossa olleen ihmisen.

Toukokuu 2000, Merikarvia. Mielenterveysongelmien takia hoitoon kuljetettava karkasi ambulanssikyydistä ja uhkasi poliisia vesurilla. Poliisit ampuivat miestä kolme kertaa, ja hän kuoli vammoihinsa sairaalassa.