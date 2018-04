Kotimaa

Epävakainen sää jatkuu – ukkoset mahdollisia

Sunnuntaina ukkonen mahdollista





Vappuaattona poutaista

Lauantain aikana pilvisyys lisääntyy. Sadekuuroja tulee etenkin etelässä sisämaassa ja idässä sekä Kainuussa, paikoin voi myös ukkostaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa vettä tai lunta. Lounaanpuoleinen tuuli on rannikolla ja Lapissa paikoin kohtalaista, muuten heikkoa. Päivälämpötila on sisämaassa 9...13, pohjoisessa 6...10, Pohjois-Lapissa +2...+5 astetta.Sunnuntaina iltapäivällä sadekuurot yleistyvät ja lauantain tavoin ukkoset ovat mahdollisia. Lapissa tulee aluksi paikoin vesi- tai lumikuuroja, päivällä lähinnä Etelä-Lapissa vesikuuroja. Etelässä ja lännessä lounaaanpuoleinen tuuli on paikoin kohtalaista, Keski- ja Pohjois-Lapissa koillistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 10 asteen vaiheilla, rannikolla ja sateisimmilla alueilla on viileämpää, Etelä-Lapissa 4...8 ja Pohjois-Lapissa paikoin lähellä nollaa.Vappuaattona etelässä ja lännessä on enimmäkseen poutaa ja aurinkoistakin. Maan keskivaiheilla tulee paikoin sadekuuroja, Länsi-Lapissa myös räntä- tai lumikuuroja. Muuten Lapissa on poutaa, etelä- ja länsiosassa melko pilvistä, idässä selkeämpää. Päivälämpötila kohoaa etelän sisämaassa 12...15 asteeseen, maan keskiosassa on 10 asteen vaiheilla, Lapissa enimmäkseen +2...+6 astetta.