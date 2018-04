Kotimaa

30-vuotias mies katosi Mäntyharjulla – läpi yön jatkuneet etsinnät toistaiseksi tuloksettomia

Poliisipartiot ja vapaaehtoiset ovat koko yön etsineet 30-vuotiasta miestä. Mies katosi perjantaina Mäntyharjun Käävänkylästä. Poliisi sai katoamisilmoituksen miehestä perjantaina kello 20.30.Viimeinen havainto miehestä on perjantaina noin kello 15 Tuohikotin ABC:n pohjoispuolella Mikkelintiellä.Miestä etsittiin yöllä Tuohikotin ja Käävänkylän alueella. Etsinnöissä oli apuna Rajavartiolaitoksen helikopteri. Miestä ei aamuun mennessä löydetty.Etsinnät jatkuvat lauantaina. Poliisi toivoo yleisöhavaintoja alueelta.Julkaistujen tuntomerkkien mukaan mies on noin 175 senttiä pitkä. Hän on normaalivartaloinen. Hänellä on lyhyet, vaaleat hiukset. Miehellä on keltainen huomiotakki, collegehousut, villamyssy ja kangaskassi. Hän liikkui vihreällä naisten polkupyörällä.– Toivottavasti keltainen takki kiinnittää ihmisten huomion, poliisin tilannekeskuksesta toivotaan.Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen.