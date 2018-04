Kotimaa

Ylen gallup: Keskustan imago kansan silmissä huonontunut

Keskustaan liitetyt mielikuvat ovat kyselyn mukaan huonontuneet niin luotettavuuden, ylimielisyyden kuin taitojenkin puolesta. Puolue on imagomittauksen kokonaisarviossa viides, kun vielä kaksi vuotta sitten se piti kärkipaikkaa.Huhtikuussa tehdyn mittauksen mukaan 45 prosenttia vastaajista kertoi luottamuksensa keskustaan laskeneen. Lokakuussa 2017 näin sanoi 38 prosenttia vastanneista.Luottamus myös kokoomukseen on vähentynyt. Näin kertoo 39 prosenttia vastaajista, viime syksynä vastaava luku oli 30.Muiden puolueiden osalta luottamus pysyi suurin piirtein ennallaan. Paras kokonaisimago on vihreillä, toisena on kokoomus, kolmantena SDP, neljäntenä vasemmistoliitto ja kuudentena eli viimeisenä perussuomalaiset.Kantar TNS haastatteli mittaukseen 1 277 ihmistä. Virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.