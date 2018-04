Riston vaimo hassasi perheen ja sukulaisten rahat huijareille – tarkoin valitut sanat huijausviesteissä voivat romuttaa myös ihmissuhteet

Kotimaa

Riston vaimo hassasi perheen ja sukulaisten rahat huijareille – tarkoin valitut sanat huijausviesteissä voivat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso video jutun alusta: Miljoonaperintö tarjolla -kirjan kirjoittanut Riku Salmivuori kertoi Radio Rockin Korporaatiolle, että jokaisella on joku tarve tyydytettäväksi ja tämän löytäessään huijari voi vedättää aivan ketä tahansa. Pahimmillaan huijattu on päätynyt Salmivuoren mukaan kidnapatuksi ja uhreista on pyydetty lunnaita, ja joissakin tapauksissa uhrit ovat päässeet jopa hengestään.

Ihmiselle voi kehittyä siihen vähän samankaltainen riippuvuus kuin huumeisiin tai tupakkaan.

https://www.is.fi/uutisvihje/