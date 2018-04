Kotimaa

Suomi osallistuu syksyllä Naton suurharjoitukseen – Norjaan saapuu jopa 35 000 sotilasta

Puolustusvoimat osallistuu Naton korkean näkyvyyden harjoitukseen Trident Juncture 18:aan 25.10.–7.11.2018, Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan.Suomesta harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 2 000 sotilasta kaikista puolustushaaroista. Puolustusvoimat harjoittelee esikuntien ja joukkojen kansainvälistä yhteistoimintaa sekä kykyä ulkopuolisen tuen antamiseen.Maavoimista harjoitukseen osallistuu muun muassa Porin prikaatin jääkärikomppania, joka harjoittelee osana ruotsalaista prikaatia. Harjoitus on osa Suomen ja Ruotsin välistä sotilaallista yhteistyötä.Merivoimista harjoitukseen osallistuu laivasto- ja rannikkojoukkoja Northern Coasts -harjoituskehyksessä Suomessa sekä Uudenmaan prikaatin rannikkojääkärikomppania (ATU).Harjoituksen lentotoiminta tapahtuu pääasiassa Norjan ilmatilassa sekä osin Ruotsin ja Suomen alueella. Harjoituksen aikana Rovaniemen tukikohtaan tukeutuu ilmavoimien lentokaluston lisäksi 1–2 ulkomaista lento-osastoa.Trident Juncture 18 on Naton niin sanottu korkean näkyvyyden harjoitus, joita Nato järjestää kolmen vuoden välein. Harjoitukseen osallistuu kaikkiaan noin 35 000 sotilasta noin 30 maasta.Harjoituksen johtaa Norja, mutta harjoitusjoukkoja toimii myös Suomessa ja Ruotsissa.Suomi toimii harjoituksessa kumppanimaan roolissa. Suomen osallistumisen tavoitteena on vahvistaa kansallista puolustuskykyä sekä parantaa yhteistoimintakykyä.Edellinen harjoitus järjestettiin vuonna 2015 Espanjan, Portugalin ja Ranskan alueella.Tuolloin harjoitukseen osallistui Suomesta hävittäjäosasto sekä erikoisjoukkoja, yhteensä noin 160 henkilöä. Suomi johtaa Northern Coasts -harjoituksen ja se järjestetään Suomessa nyt kolmannen kerran.