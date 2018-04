Nuori tyttö sekosi ja joutui mielisairaalaan siivottuaan ampumisen jälkiä – teloituspaikka on yhä nähtävillä Tampereella

Kotimaa

Nuori tyttö sekosi ja joutui mielisairaalaan siivottuaan ampumisen jälkiä – vuoden 1918 teloituspaikka on yhä

Aloitetaan





Tampereen





Valkoiset









Tampereen

Jotkut kävivät sodassa kuin töissä. Päivällä sodittiin, yöksi kotiin.





Punaisten





Monille





Punaisten





Keskustorille





Tampereen





Termopylestä





Sodasta